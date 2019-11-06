(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Одного взрослого и троих детей спасли из пожара в многоквартирном доме в Актаныше. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на проспекте Мира в Актаныше пришло сегодня в 11.20 на единый номер вызова экстренных служб 112. Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №103 установили, что огонь охватил квартиру на первом этаже здания. Из окон квартир на втором и третьем этажах дома огнеборцы по трехколенной лестнице спасли четырех человек (одного взрослого и троих детей). 43 жильца смогли покинуть здание самостоятельно.

Ближе к полудню пожарные объявили о локализации и ликвидации возгорания. Площадь пожара, причину которого предстоит установить, составила 2 кв. метра.



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