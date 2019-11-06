В Турции почтили память представителей татарской и башкирской интеллигенции

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Татары Турции побывали на кладбище «Каршияка» в столице страны Анкаре и почтили память похороненных там представителей татарской и башкирской интеллигенции. Об этом рассказала живущая в Стамбуле аспирантка, инженер-строитель Айгуль Зара Кабирова.

«На кладбище “Каршияка“ города Анкары похоронены ученые Абдулкадир Инан, Ахмет Тимер, Ибрагим Вели Одар и его супруга Хатижа Одар, Сафа Давлетшах. Памятное мероприятие в честь почитаемых татарами деятелей прошло во второй раз. И в этом году оно было организовано проживающей в Анкаре татарской исследовательницей, писательницей Розой Курбан», – сообщила собеседница агентства.

На мероприятие пришли сын Абдулкадира Инана – Мустафа Яшар Инан, внуки Булгунау и Билбай и другие родственники, а также дочь Ахмета Темира Бахшаиш и внучка Зайнап, сын Сафы Давлетшаха музыкант Зия Давлетшах, сын Заки Валиди Тогана Субидей Тоган.

«Для этого мероприятия из Стамбула приехали автор научного труда об Абдулкадире Инане Мерве Генжо и ее родственник Серкан Имам. Серкан Имам прочитал молитву за упокой душ умерших. Участникам памятного мероприятия были переданы слова приветствия от руководителя фонда “Аяз Тагир Туркистан Идель Урал“ Тюлея Дюрана и руководителя “Турецких очагов“ Искишехера Надима Унала», – добавила Айгуль Зара Кабирова.

Абдулкадир Инан (1889–1976) – башкирский фольклорист, профессор.

Ахмет Темир (1912–2003) – первый в Турции тюрколог-монголист, профессор, один из основателей Института исследований тюркской культуры и его руководитель.

Ибрагим Вели Одар (1899–1975) – хирург, профессор. 23 года преподавал на медицинском факультете Университета Анкары. Его супруга Хатижа Одар была стоматологом.

Сафа Давлетшах (1926–2013) – член Общества культуры и взаимопомощи казанских татар Анкары.

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