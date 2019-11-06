Помощь спасателей потребовалась пассажирке авто после столкновения с «КАМАЗом» в РТ

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Помощь спасателей и медиков потребовалась пассажирке иномарки после столкновения с «КАМАЗом» на трассе в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

Авария произошла накануне около шести часов вечера на автодороге Набережные Челны – Альметьевск. Здесь произошло столкновение легковушки «Датсун» с «КАМАЗом».

«На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Пассажирке иномарки потребовалась помощь спасателей. Пострадавшую достали из разбитого автомобиля и передали медикам "скорой", которые доставили ее в больницу», – уточнили свидетели аварии.



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