Вокалистка из Казани взяла Гран-при Super Voice в Италии с песней Ильгама Шакирова

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Студентка третьего курса Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева Земфира Садриева завоевала главный приз – Гран-при престижного конкурса Super Voice.



Фестиваль проходил в центре города Сан-Марино, столицы одноименного карликового государства, на площади Пьяцца-Сант-Агата, где находится известный оперный театр Титано, построенный в 1772 году.



О победе ИА «Татар-информ» рассказала педагог эстрадно-джазового вокала и импровизации в детской музыкальной школе № 20, Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева и Казанского института культуры Римма Шайхелова.



По словам собеседницы агентства, в состав жюри вошли ведущие преподаватели и музыканты Италии. Все они были поражены красотой голосов казанских музыкантов.



Земфира, завоевавшая Гран-при, исполнила три песни, одна из композиций была выбрана из репертуара Ильгама Шакирова под названием «Син сазынны уйнадын».





«Мы ее несколько по-своему интерпретировали, изменили мелодическую линию, добавили вокализ. Я думаю, что именно эта песня повлияла на оценки жюри. А также она пела джазовый стандарт Blues in the night и популярную эстрадную песню I’m going down», – рассказала педагог.



На фестивале были отмечены и другие казанские певицы. Призовые места заняли учащиеся музыкальной школы № 20. Лауреатом I степени в номинации «Джазовый вокал» стала Элина Чинкина, лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал» – Элина Нигметзянова. Валерии Малышевой и Дарье Шишикиной присудили вторые места, Закировой Алие – третье.

«Президент культурной ассоциации Festival & Contest, Кристиан Карточети, поздравил нас и выразил свою благодарность, пригласив нас на международный фестиваль в Испании», – поделилась Римма Шайхелова, отметив, что до конца мероприятия сохранялась интрига, кто же займет призовые места и главную награду.

«До последнего сохранялась интрига, кто какие места занял, я и не рассчитывала на такой успех. Пообщалась с членами жюри, они все восхищались джазом, который мы привезли!» – рассказала Шайхелова.

Не меньшее впечатление на татарстанцев произвели и итальянские исполнители, и сама Италия. «Италия нас покорила своей красотой. Когда мы ступили на земли Сан-Марино, вошли в старинный театр, больше похожий на замок, захватывало дух. Замирает сердце, когда поешь в зале с безупречной акустикой», – отметила педагог.

