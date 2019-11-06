Столкновение легковушки и «ГАЗели» стало причиной серьезной пробки на Губкина в Казани

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Авария с участием легковушки и «ГАЗели» спровоцировала серьезную пробку на пересечении улиц Академика Арбузова и Академика Губкина в Казани.

«Авария произошла сегодня около 11.00. Столкнулись "ГАЗель" и легковой автомобиль "Хендэ". В результате происшествия никто не пострадал», – рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

На фото с места аварии видно, что от удара легковушку отбросило на разделительный отбойник. Из-за аварии на перекрестке образовалась серьезная пробка. Водителям по возможности стоит объезжать данный участок дороги.



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