В Казани поймали четверых рецидивистов, которые спилили 87 метров рельсов

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Казани поймали четверых рецидивистов, которые спилили 87 метров железнодорожных рельсов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию обратились представители транспортной компании и сообщили, что кто-то украл 87 метров ж/д рельсов с территории грузового двора станции Вахитово.

Стражи порядка оперативно установили и задержали автомобиль, в кузове которого лежали отрезки рельсов. Далее было установлено, что к похищению причастны четверо ранее судимых мужчин. Ущерб от действий злоумышленников превысил 55 тыс. рублей.

Всех подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.