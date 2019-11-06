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Татар-информ

6 ноября 2019, 11:37

Происшествия

В Казани поймали четверых рецидивистов, которые спилили 87 метров рельсов

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Происшествия

В Казани поймали четверых рецидивистов, которые спилили 87 метров рельсов

Фото: Казанского ЛУ МВД России на транспорте

Злоумышленники были пойманы, когда пытались вывезти часть ж/д путей на своем автомобиле.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Казани поймали четверых рецидивистов, которые спилили 87 метров железнодорожных рельсов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию обратились представители транспортной компании и сообщили, что кто-то украл 87 метров ж/д рельсов с территории грузового двора станции Вахитово.

Стражи порядка оперативно установили и задержали автомобиль, в кузове которого лежали отрезки рельсов. Далее было установлено, что к похищению причастны четверо ранее судимых мужчин. Ущерб от действий злоумышленников превысил 55 тыс. рублей.

Всех подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 

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