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Татар-информ

6 ноября 2019, 11:13

Происшествия

Сертификаты на жилье из рук главы МВД по РТ получили 58 полицейских

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Происшествия

Сертификаты на жилье из рук главы МВД по РТ получили 58 полицейских

Фото: 16.мвд.рф

За 7 лет единые сертификаты на приобретения или строительство жилья получили 511 действующих сотрудников внутренних дел РТ и 199 ветеранов ведомства.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Сертификаты на жилье из рук главы МВД по РТ Артема Хохорина получили 58 полицейских. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Среди счастливых обладателей социальной выплаты действующие сотрудники МВД и ветераны ведомства из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и еще из 12 районов республики.

Министр внутренних дел республики поздравил всех присутствующих с праздником, пожелав семейного благополучия, домашнего уюта и хорошего настроения. Также Артем Хохорин отметил, что министерство прилагает максимум усилий для поддержания высокого уровня качества жизни для своих сотрудников.

В свою очередь сотрудники, которые получили жилищные сертификаты, тепло поблагодарили главу ведомства.

«Я очень благодарна руководству Министерства внутренних дел Татарстана, что не оставили нас в беде и, не смотря на то, что мой муж умер, помогли в приобретении жилья», – выразила слова благодарности вдова музыканта оркестра МВД по РТ Сергея Пузырева Елена.

Стоит отметить, что за семь лет единые социальные выплаты на приобретения или строительство жилья получили 511 действующих сотрудников внутренних дел Татарстана и 199 ветеранов ведомства. Кроме того, сертификаты получили семь семей полицейских, умерших из-за заболеваний.


 

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