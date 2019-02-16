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Татар-информ

6 ноября 2019, 10:32

Политика

Мухаметшин вручил Закиеву почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма»

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Политика

Мухаметшин вручил Закиеву почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма»

Фото: архив

Мирфатых Закиев был Председателем Верховного Совета ТАССР в 1980–1990 годах.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил Мирфатыху Закиеву почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма» на круглом столе, посвященном Дню Конституции РТ.

«Хочу выполнить поручение парламента и вручить почетный знак Госсовета Татарстана “За вклад в развитие парламентаризма“ Председателю Верховного Совета ТАССР 1980–1990 годов, академику Мирфатыху Закиевичу Закиеву», – сказал Фарид Мухаметшин.

Мирфатых Закиев – академик Академии наук РТ (1991), доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии РТ по науке и технике, главный научный сотрудник отдела лексикологии и диалектологии ИЯЛИ имени Г. Ибрагимова АН РТ.

В Казани проходит круглый стол «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана», посвященный Дню Конституции РТ.

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