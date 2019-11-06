Ночью в Казани иномарка на скорости вылетела на трамвайные пути, водитель в больнице

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Ночью в Казани иномарка «Хендэ» на скорости вылетела на трамвайные пути, водитель в больнице, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы ДТП.

Авария произошла около трех ночи напротив дома № 78 по проспекту Победы. Не исключено, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на рельсы. Судя по разбитому бамперу и фарам, иномарка вначале с чем-то столкнулась.

«На место прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели пострадавшего воителя и забрали в больницу», – рассказали свидетели происшествия.



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