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Татар-информ

6 ноября 2019, 08:00

Экономика и финансы

Глава Минэкономразвития РФ приедет в Казань на форум по интеллектуальной собственности

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Экономика и финансы

Глава Минэкономразвития РФ приедет в Казань на форум по интеллектуальной собственности

Фото: архив kremlin.ru

Участники саммита встретятся в ИТ-парке 12-13 ноября, чтобы обсудить коммерциализацию и защиту результатов интеллектуальной деятельности.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Министр экономического развития России Максим Орешкин станет участником III международного форума «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России». Событие пройдет 12-13 ноября в казанском ИТ-парке, сообщает пресс-служба технопарка.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков будут выступать в рамках пленарной сессии», – говорится в сообщении.

Участники форума обсудят вопросы, связанные с коммерциализацией, управлением, охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности. Это касается предприятий и организаций как Татарстана, так и других регионов России. На форуме должно состояться открытие филиала Российского лицензионного общества (LES Russia)

В эти же дни в холле ИТ-парка откроется выставка, посвященная интеллектуальному потенциалу республики. Местные компании представят свои технологические решения.

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