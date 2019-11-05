В Альметьевске организуют проектный воркшоп по разработке благоустройства дворов

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). С 25 по 29 ноября в Альметьевске состоится проектный воркшоп по разработке комплексных решений благоустройства дворовых территорий в рамках республиканской программы «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба Альметьевского района РТ.



Дворы жилых домов – важные общественные зоны для жителей. Здесь они занимаются спортом, общаются с соседями, гуляют с детьми. Двор является основой локальных сообществ.



Программа нацелена на качественное улучшение дворовых пространств по современным стандартам комфортной городской среды с учетом потребностей жителей.



Основная цель воркшопа – разработать систему решений благоустройства, которая позволит решать широкий спектр задач в границах всей территории квартала. Для воркшопа выбрано три крупных жилых территории, которые имеют свои особенности.



Участники будут работать вместе с командой федеральных экспертов-наставников. Все вместе они разработают принципы комплексного подхода и сделают концепции благоустройства дворовых территорий.



Экспертами выступят опытные архитекторы одного из лучших московского бюро Wowhaus. Обсуждения также состоятся при участии локальных экспертов и основных интересантов.



Чтобы стать участником, необходимо подготовить портфолио и заполнить анкету до 19 ноября. О результатах отбора станет известно 21 ноября.

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