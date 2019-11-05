Чистопольцы присоединились к акции «Добро в село», проведя профосмотры в селе Луч

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В рамках Всероссийской акции «Добро в село» волонтеры-медики Чистопольского медицинского училища побывали в селе Луч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Волонтеры за один день в сельском фельдшерско-акушерском пункте провели несколько акций. Здесь работал пункт измерения артериального давления, роста и веса. Жителей села заранее оповестили и пригласили к разному времени, чтобы им не нужно было ждать своей очереди.



Затем студенты посетили сельский детский сад, где провели осмотр детей и сотрудников, в школе бригада волонтеров-медиков измерила артериальное давление учителям.



Также в ФАПе добровольцы помогли специалистам заполнить медицинские карты и разобрали архивные документы. В финале мероприятия для студентов было организовано чаепитие.



Всероссийский проект проводится в Татарстане уже второй раз и имеет шансы стать ежегодным.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что волонтеры-медики посетили жителей Лаишевского района в рамках акции «Добро в село».

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