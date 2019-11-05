На фестивале «Дружба народов» в Нижнекамске выступили представители 14 народностей

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Ко Дню народного единства в Нижнекамске состоялся традиционный фестиваль. Площадкой проведения праздника «Дружба народов» стал ДНТ. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Свои номера на сцене представили все культурные общества Нижнекамска.
Перед началом концерта в холле работала выставка, где были представлены 14 народностей, проживающие в настоящее время на территории Нижнекамского района.
На сцене звучали русские, азербайджанские, удмуртские, дагестанские, узбекские, татарские композиции, которые сменялись хореографическими постановками.
Также Дом дружбы народов в этот день отметил свой пятилетний юбилей.