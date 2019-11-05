В Нижнекамске откроется специальная выставка к празднованию Дня мам

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). 23 ноября в Нижнекамске отметят День матери. Мероприятие состоится в Доме дружбы народов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По традиции «Женщины Нижнекамска» организуют для мам и детей различные активности.



В честь праздника организаторы объявили начало сбора фотографий для специальной выставки, которую оформят в холле здания. Желающим принять участие необходимо опубликовать на своей страничке в Instagram`e любимые кадры с малышом и поставить хештеги #мамыНижнекамска и #женщиныНижнекамска.



Всем участницам, опубликовавшим снимки, подарят магнитик с фото на память.



Начало мероприятия запланировано на десять утра. Вход свободный.

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