В Нижнекамске откроется специальная выставка к празднованию Дня мам

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). 23 ноября в Нижнекамске отметят День матери. Мероприятие состоится в Доме дружбы народов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
По традиции «Женщины Нижнекамска» организуют для мам и детей различные активности.
В честь праздника организаторы объявили начало сбора фотографий для специальной выставки, которую оформят в холле здания. Желающим принять участие необходимо опубликовать на своей страничке в Instagram`e любимые кадры с малышом и поставить хештеги #мамыНижнекамска и #женщиныНижнекамска.
Всем участницам, опубликовавшим снимки, подарят магнитик с фото на память.
Начало мероприятия запланировано на десять утра. Вход свободный.