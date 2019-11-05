На открытом турнире по корэш в Пестречинском районе победила девушка

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В селе Шали Пестречинского района состоялся VIII открытый турнир по борьбе «Корэш» на призы орденоносца, почетного гражданина района Файзерахмана Сафина. Впервые в турнире принимала участие девушка, и в итоге Ксения Демидова стала победительницей турнира в весовой категории до 55 кг среди юношей. Об этом пишет газета «Вперед».



Состязания состоялись при участии борцов из Казани, Зеленодольского, Мамадышского и Пестречинского районов.



Юноши 2003-2005 годов рождения боролись в пяти весовых категориях. Самыми сильными признаны Денис Волков из Пестрецов, Ксения Демидова из Кощаково, Ильназ Сираев из села Шали, а также спортсмены из Казани – Ислам Шайдуллин, Азат Хамдеев.

В общекомандном зачете первое место заняла Шалинская команда, второе – представители Пестрецов, на третьем – Кощаково.

Среди мужчин победителями стали: Ильгам Гайфетдинов из Мамадыша, шалинец Марат Сафин, Рустем Сабиров и Фархат Файзуллин (оба из ООО «Ак барс Пестрецы). В общекомандном зачете первое место досталось ООО «Ак барс Пестрецы, второе – Шали и на третьем – Конь.

Все победители и призеры получили памятные призы и медали от организаторов турнира.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.