Концерт «Одной мы связаны судьбой» провели в Масловке Алексеевского района

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Масловском сельском клубе Алексеевского района состоялся концерт, приуроченный ко Дню народного единства под названием «Одной мы связаны судьбой». Об этом пишет газета «Заря».



В концертной программе приняли участие участники художественной самодеятельности Сухокурналинского и Куркульского сельских домов культуры и Масловского сельского клуба.



На сцене звучали песни, частушки, сценки на русском и татарском языках. «Гости получили заряд энергии и позитива», – отмечает издание.

Участникам концерта вручили благодарственные письма от главы поселения.



Ранее в поселке Алексеевское в День народного единства состоялся молодежный бал. С Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божией Матери молодых людей поздравил протоиерей Илья Маташов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.