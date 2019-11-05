Пожилые бугульминцы сразятся за победу во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету»

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Бугульминские представители серебряного возраста сразятся за победу во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету», который проводится среди пользователей Сети пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, завершивших обучение на компьютерных курсах. Об этом пишет «Бугульминская газета».



В ближайшем будущем еще одна группа бугульминцев пожилого возраста пополнит ряды пользователей компьютера и Интернета. Представители серебряного возраста обучились на курсах компьютерной грамотности, который организуются в учреждениях Бугульмы.

Программа «Университета третьего возраста» по изучению основ использования компьютера и Интернета по-прежнему является самой востребованной. В этом году было сформировано семь групп по десять человек. Две из них уже закончили обучение, остальные завершат до конца ноября.



Руководитель группы автоматизации Управления Пенсионного фонда России в Бугульминском районе, главный преподаватель курсов Марина Сиразева рассказала, что на встречах объясняют, как работать с текстовым редактором, пользоваться социальными сетями, оплачивать квитанции жилищно-коммунальных хозяйств, записываться на прием к врачу.



Курсы в основном посещают женщины. После пяти-шести посещений 60-70-летние студенты начинают самостоятельно пользоваться Интернетом, переписываться в популярных мессенждерах и соцсетях, а также читать новости в электронных версиях местных изданий.



По окончании курсов выпускники получают соответствующие свидетельства. Помимо прочего этот документ дает право участвовать во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету». В 2018 году победителем конкурса в номинации «Самый активный регион» третий раз подряд стал Татарстан, откуда поступило более 500 работ. В номинации «Моя общественная интернет-инициатива» лучшей стала жительница Бугульмы Зайнаб Хайрутдинова.

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