Минниханов: Конституция РТ обеспечила неразрывность единства прав татарстанцев

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Принятие в 1992 году Конституции Республики Татарстан сыграло определяющую роль в становлении современной правовой системы, оказало благотворное влияние на общественно-политическое развитие республики. Об этом говорит Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем обращении к жителям республики.

«Основной закон определил многонациональный народ Татарстана единственным источником власти, законодательно закрепил гражданское, этническое и социальное равенство граждан, обеспечил неразрывность единства их прав и обязанностей», — сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что конституция республики установила эффективную систему разделения властей, в которой широкие права Президента, Парламента, Правительства и органов местного самоуправления создают правовые предпосылки для их слаженной работы во имя процветания республики и роста благосостояния ее жителей.

«Единство действий власти опирается на устойчивое доверие татарстанцев, подкреплено сотрудничеством с общественными объединениями, развивающимися институтами гражданского общества. Все это составляет основу межнационального, межконфессионального мира и гражданского согласия, являющихся нашим непреложным ценностным ориентиром», — отметил руководитель республики.

По его словам, реализуемый республикой при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации комплекс социально-экономических программ и проектов отражает эффективность положений Конституции в части развития правового социального государства. Именно эти разделы ближе всего к интересам и запросам общества и конкретной личности.

«Являясь одним из динамично развивающихся регионов, Татарстан вносит заметный вклад в укрепление могущества России, стал признанной площадкой проведения мировых и всероссийских форумов», — заметил Рустам Минниханов.

Он считает, что успехи и достижения республики, находят свое отражение в расширении социальной инфраструктуры, высоком уровне науки и образования, спорта и здравоохранения, культуры и духовности. Это укрепляет оптимизм и веру в собственные силы большинства татарстанцев, способствует дальнейшему процветанию родной республики.

«Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Республики Татарстан! Пусть каждый прожитый день приносит удовлетворение от плодов труда, радость искреннего общения, новые знания и опыт. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! С праздником!» — заключил Президент Татарстана.

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