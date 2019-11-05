Руслан Нигматуллин: Дюпин наверняка есть в расширенном списке у Черчесова

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Сегодня РФС огласил список игроков, приглашенных для участия в отборочных матчах против Бельгии и Сан-Марино. В составе сборной нет ни одного футболиста «Рубина», хотя некоторые футбольные аналитики говорили о возможности включения в список голкипера казанского клуба Юрия Дюпина, который вчера сыграл седьмой матч на «ноль» в чемпионате РПЛ.

По словам воспитанника казанского футбола, бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина, игра Дюпина импонирует ему ещё с прошлого сезона, когда голкипер выступал за «Анжи».

«Думаю в расширенном списке он есть у Черчесова, но что касается именно приглашения в сборную, тут будет сложновато. Слишком высока конкуренция у российских вратарей, поэтому попасть в заветный список трех голкиперов сборной России будет сложновато. Однако свою работу в этом сезоне Юрий Дюпин делает очень хорошо, и я желаю ему продолжать в том же духе», — заявил Нигматуллин в интервью ИА «Татар-информ».

Подробный анализ игры «Рубина» в прошедшем матче с «Крыльями Советов» от футбольного эксперта Руслана Нигматуллина и его размышления о текущем положении казанской команды в этом сезоне читайте в аналитическом материале на портале «События».

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