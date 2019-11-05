На «Туполевских чтениях» в Казани обсудят кораблестроение и информационные системы

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Казани состоится международная научная конференция «XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых)», посвященная в этом году 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Конференция пройдет 7-8 ноября на площадке КНИТУ-КАИ. Участники обсудят актуальные научные направления, в том числе «Кораблестроение и аппараты для исследования океана», «Перспективные материалы и структурообразующие технологии» и «Информационные системы и технологии».

В день открытия в музее вуза можно будет ознакомиться с выставкой научно-технического потенциала университета, а также с передвижной выставкой о жизни и деятельности выдающегося конструктора Андрея Туполева. В музее КАИ также участникам представят научно-технические достижения вуза, а все желающие смогут посетить инжиниринговые центры университета.

«Туполевские чтения» проводятся с 1986 года и направлены на поддержку и развитие научно-исследовательской работы обучающихся и молодых ученых. Площадки конференции начнут работу в 10 часов.

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