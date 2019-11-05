Работы татарстанцев ждут на Всероссийском конкурсе молодых художников

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Татарстанцы могут принять участие в IV Всероссийском конкурсе молодых художников «Муза должна работать», который призван помочь молодым художникам заявить о себе и реализовать свой творческий потенциал. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Победителям предоставят возможность продвижения на арт-рынке посредством организации персональной выставки в Музее современного искусства АРТМУЗА. Принять участие в конкурсе можно бесплатно. Возрастная категория участников составляет от 20 до 40 лет.



Работы оценят по трем номинациям: «Живопись», «Графика», «Смешанная техника».



Конкурсную комиссию составят признанные эксперты и художники России – председатель комиссии Николай Блохин, Олег Яхнин и Роман Ляпин, а также гендиректор и основатель музея современного искусства АРТМУЗА, организатор конкурса Сергей Бельтюков.



Торжественное открытие выставка работ-победителей и награждение участников состоятся 20 декабря.



Узнать подробную информацию и заполнить заявку можно по ссылке.

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