Глава ПСО «Казань» доложил Рогозину о ходе работ на космодроме Восточный

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный, ознакомившись со строительством стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

На фотографиях видно, как в обсуждении деталей, связанных со строительством стартового стола участвует руководитель компании ПСО «Казань» Равиль Зиганшин. Напомним, ПСО «Казань» определено генподрядчиком строительства второй очереди Восточного распоряжением Правительства РФ в декабре 2017 года.

На фоторепортаже со строительной площадки видно, как сотрудники татарстанской компании проводят армирование фундамента сооружений стартового стола, с которого будут взлетать ракетоносители тяжелого класса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение привлечь к строительству второй очереди космодрома Восточный Военную публично-правовую компанию, сменив тем самым на стройке ПСО «Казань». Комментируя решение главы государства, Дмитрий Рогозин пояснил, что у подрядных организаций «Роскосмоса» есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей.

Согласно поручению Владимира Путина, первые пуски ракет сверхтяжелого класса должны состояться на Восточном в 2028 году.

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