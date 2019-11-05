Следком расследует убийство пары, чьи тела с ножевыми ранениями нашли в Зеленодольске

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Следком расследует убийство супружеской пары, чьи тела с ножевыми ранениями нашли в квартире Зеленодольска, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ночью 2 ноября в квартире одного из домов на Паратской улице нашли теля 53-летнего мужчины и его 41-летней супруги. На трупах присутствовали следы колото-резаных ранений.

По предварительным данным, смерть наступила не менее десяти дней назад. Погибших обнаружили сотрудники экстренных служб, а тревогу первыми забили соседи. Жильцы дома утверждают, что погибшие злоупотребляли спиртным.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Следствие устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к случившемуся.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.