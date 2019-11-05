WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 ноября 2019, 18:17

Происшествия

Следком расследует убийство пары, чьи тела с ножевыми ранениями нашли в Зеленодольске

Рекомендуем

Происшествия

Следком расследует убийство пары, чьи тела с ножевыми ранениями нашли в Зеленодольске

Мужчину и женщину нашли мертвыми в квартире спустя десять дней после их убийства.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Следком расследует убийство супружеской пары, чьи тела с ножевыми ранениями нашли в квартире Зеленодольска, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ночью 2 ноября в квартире одного из домов на Паратской улице нашли теля 53-летнего мужчины и его 41-летней супруги. На трупах присутствовали следы колото-резаных ранений.

По предварительным данным, смерть наступила не менее десяти дней назад. Погибших обнаружили сотрудники экстренных служб, а тревогу первыми забили соседи. Жильцы дома утверждают, что погибшие злоупотребляли спиртным.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Следствие устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к случившемуся.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

МЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать осторожность во время сильного ветра

Новости дня
18:24
Налоговый вычет на фитнес поможет развивать активное долголетие, уверен Айрат Фаррахов

Новый законопроект о налоге на фитнес-услуги позитивно отразится на старшем поколении, считает депутат Госдумы РФ от Татарстана.

18:17
Следком расследует убийство пары, чьи тела с ножевыми ранениями нашли в Зеленодольске

Мужчину и женщину нашли мертвыми в квартире спустя десять дней после их убийства.

18:10
Шестой фестиваль «Балкыш» будет посвящен 100-летию ТАССР и 75-летию Великой Победы

В ноябре в районах Татарстана начнется отборочный этап фестиваля, который продлится до февраля 2020 года.

17:54
«Зиланткон» завершился спектаклем женского театра и лекцией о костюмах времен ВОВ

Организаторы уже начали разрабатывать программу конвента на следующий год.

17:53
В Татарстане мужчина из ревности зарезал любовника жены, пока тот спал

Случай произошел в селе Ульяновское.

17:48
Путин обещал приехать в Казань на заседание Совета при Президенте РФ по русскому языку

Представители Казанского университета предложили создать в столице Татарстана центр по продвижению русского языка в странах мусульманского мира.

17:13
В Мамадыше вручили медаль ветерану, посвятившему 30 лет службе судебных приставов

Награду Петру Ямашеву вручил глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов.

17:12
Предустановку отечественного софта на гаджеты одобрила Госдума

Новые правила дадут пользователям выбор и помогут проводить информатизацию органов власти, считает эксперт.

16:59
Нугуманов: Я не считаю, что «Казанский феномен» возвращается

Экс-депутат Госсовета РТ поделился мнением об участившихся в Казани драках и конфликтах.

16:58
Во время переписи населения-2020 в Татарстане для опроса жителей используют планшеты

Опрос населения переписчиками начнется 4 октября следующего года.

16:52
Госкомитет РТ по тарифам проверил казанские ПАТП

Профильное ведомство изучило финансовую деятельность автобусных предприятий столицы Татарстана.

16:44
Татарстан вошел в топ-30 регионов России с самым доступным дизельным топливом

Лидером по доступности дизельного топлива для населения среди субъектов Федерации оказался Ямал.

16:36
Глава Татарстанстата рассказала о нововведениях в переписных листах 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре следующего года.

16:22
Татарстанцев пригласили поделиться своими историями о Казанке и изменить будущее реки

Идеи и замечания учтут при составлении стратегии развития прибрежных зон.

16:08
Глава Татарстанстата объяснила рост цен на гречку

Запасов гречневой крупы достаточно, чтобы цена на нее не выросла до критических значений, уверена Наталья Гатауллина.

15:54
В проведении переписи населения-2020 в Татарстане задействуют около 10 тыс. человек

Перед предстоящей переписью во всех населенных пунктах республики проведены проверки состояния адресного хозяйства.

15:43
Перед судом предстанет нижегородец, который напал на беременную в казанском хостеле

По версии следствия, злоумышленник напился, вооружился ножом и попытался изнасиловать женщину.

15:38
В Казани большой «Бал болотных огней» увенчал конвент ролевых игр «Зиланткон»

Костюмированный танцевальный карнавал в течение нескольких часов кружил участников и гостей в просторном зале ДК Ленина.

15:24
Татарстанцы могут отдать голос за Казань в качестве столицы «Тотального диктанта-2020»

Проголосовать за столицу Татарстана можно один раз в сутки на официальном сайте акции.

15:21
В Челнах задержаны пять подростков, которые избивали сверстников и вымогали деньги

Молодые люди в возрасте от 13 до 15 лет требовали у жертв деньги, а за отказ избивали.

15:10
В селе Высокая Гора построят крытый плавательный бассейн почти за 158 млн рублей

В здании бассейна разместятся взрослая и детская чаши для плавания.

15:07
Владимир Путин назначил в Татарстане трех новых судей

Президент РФ назначил главу и заместителя в судах Казани и главу суда Пестречинского района РТ.

15:01
МЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать осторожность во время сильного ветра

Сегодня после шести часов вечера и в течение последующих суток в республике возможен сильный юго-западный ветер порывами до 20 метров в секунду.

14:48
Татарстанцы смогут представить работы на конкурс «Наказу героев верны!»

На конкурс принимаются видеоматериалы, фотографии и сочинения на патриотическую тематику.

14:32
Жители Татарстана в 2020 году смогут стать участниками переписи населения по интернету

Электронный переписной лист можно будет заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи.

События