(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане мужчина из ревности зарезал любовника жены, пока тот спал, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, супруга 46-летнего мужчины время от времени уходила ночевать к своему 38-летнему приятелю, жившему в селе Ульяновское.

Вот и 31 октября в ночь она в очередной раз поехала к мужчине, а супруг последовал за ней. Все трое уселись распивать спиртное, а на утро, когда женщина отказалась идти домой, мужчины подрались, затем супруга выставили за дверь.

Спустя некоторое время он вернулся в дом с ножом, убил спящего обидчика, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следком изучает обстоятельства произошедшего.

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