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Татар-информ

5 ноября 2019, 17:48

Официальная хроника

Путин обещал приехать в Казань на заседание Совета при Президенте РФ по русскому языку

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Официальная хроника

Путин обещал приехать в Казань на заседание Совета при Президенте РФ по русскому языку

Фото: kremlin.ru

Представители Казанского университета предложили создать в столице Татарстана центр по продвижению русского языка в странах мусульманского мира.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести в 2020 году расширенное выездное заседание Совета при Президенте РФ по русскому языку в Казани. Об этом он сообщил сегодня на заседании в Москве.

С соответствующим предложением выступил директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радиф Замалетдинов.

«Мы наблюдаем очень продуктивный формат работы Государственного совета РФ, а также советов и комиссий при Президенте РФ, когда в течение нескольких дней их члены вместе с экспертами при участии федеральных министров изучают тот или иной вопрос. Нам кажется, вопросы развития и продвижения русского языка за пределами нашей страны требуют такой же глубокой проработки в данном формате», – сказал Замалетдинов и предложил провести в 2020 году расширенное выездное заседание совета на базе КФУ.

«Приглашайте, приедем», – ответил ему Путин.

Заседание Совета по русскому языку.

В своем выступлении Замалетдинов предложил закрепить за федеральными вузами статус опорных вузов по продвижению русского языка за рубежом и распределить между ними геополитические зоны влияния. «Например, Казанский федеральный университет, представителем которого я являюсь, обладает глубокими историческими корнями и традициями в деле изучения и распространения русского языка среди тюркоязычных народов разных стран. Соответственно, наш университет мог бы выступать в качестве одного из центров ответственности продвижения русского языка в странах тюркоязычного и исламского мира. Подобным образом было бы целесообразно определить центры ответственности и в других геополитических регионах мира, поставив конкретные задачи перед каждым федеральным университетом», – объяснил свою инициативу Замалетдинов.

Заседание Совета при Президенте РФ по русскому языку под председательством Владимира Путина проходит в Московском Кремле.

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