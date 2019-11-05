Шестой фестиваль «Балкыш» будет посвящен 100-летию ТАССР и 75-летию Великой Победы

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Шестой фестиваль «Балкыш» будет посвящен 100-летию образования ТАССР и 75-летию Великой Победы. Об этом было заявлено на заседании оргкомитета VI Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»), сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Фестиваль станет достойным вкладом в память о Победе в Великой Отечественной войне и знаменательных событиях 100-летней истории ТАССР. Ценность фестиваля заключается еще и в том, что на его площадке передаются лучшие традиции наших народов, в том числе и духовные», – сказал на заседании Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава парламента также отметил, что благодаря фестивалю «Балкыш» ветераны чувствуют себя востребованными в обществе. «Он способствует популяризации самодеятельного народного творчества, организации досуга ветеранов, приобщению их к активному долголетию», – добавил он.

Председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков добавил, что этот фестиваль полностью отвечает целям и задачам федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Он упомянул, что участниками первого фестиваля в 2012 году были около 3,5 тыс. татарстанцев, а пятый фестиваль в 2018 году собрал уже свыше 20 тыс. исполнителей.

В ближайшие дни в районах Татарстана начнется отборочный этап фестиваля, он продлится до февраля 2020 года. С марта по апрель пройдут зональные туры. Гала-концерт фестиваля планируется провести несколько раз. Так, в апреле он будет посвящен 100-летию образования ТАССР, в мае – 75-летию Великой Победы, а в октябре пройдет в рамках декады пожилых людей. Жюри фестиваля возглавил народный артист Татарстана Шамиль Ахметзянов.

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