В Мамадыше вручили медаль ветерану, посвятившему 30 лет службе судебных приставов

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Мамадыше медаль «За заслуги перед Мамадышским муниципальным районом» вручили ветерану службы судебных приставов с 30-летним стажем Петру Ямашеву, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Награду ему вручил глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов.

Петр Ямашев работал судебным исполнителем в местном суде с 1967 года. Большую часть производств составляли взыскание алиментов и раздел имущества.

Сам ветеран вспоминает, что в свое время приставы выезжали на работу верхом на лошадях, а позднее в райисполком для служебных целей предоставили мотоцикл.

В 1990 году Петра Ямашева назначили на должность старшего судебного исполнителя. Проработав в системе исполнения 31 год, в 1998 году он ушел на заслуженный отдых.

Ветеран является почетным членом межрайонной первичной организации ветеранов при Мамадышском районном отделе судебных приставов УФССП России по Республике Татарстан.

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