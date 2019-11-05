В Мамадыше вручили медаль ветерану, посвятившему 30 лет службе судебных приставов

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Мамадыше медаль «За заслуги перед Мамадышским муниципальным районом» вручили ветерану службы судебных приставов с 30-летним стажем Петру Ямашеву, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.
Награду ему вручил глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов.
Петр Ямашев работал судебным исполнителем в местном суде с 1967 года. Большую часть производств составляли взыскание алиментов и раздел имущества.
Сам ветеран вспоминает, что в свое время приставы выезжали на работу верхом на лошадях, а позднее в райисполком для служебных целей предоставили мотоцикл.
В 1990 году Петра Ямашева назначили на должность старшего судебного исполнителя. Проработав в системе исполнения 31 год, в 1998 году он ушел на заслуженный отдых.
Ветеран является почетным членом межрайонной первичной организации ветеранов при Мамадышском районном отделе судебных приставов УФССП России по Республике Татарстан.