Предустановку отечественного софта на гаджеты одобрила Госдума

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Госдума приняла в первом чтении законопроект, предписывающий предустанавливать российский софт на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV. Инициатива позволит пользователям выбирать наиболее удобный вариант программ, а также найдет применение в информатизации органов власти. Таким мнением с ИА «Татар-информ» поделился директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.

«Пользователи вправе сами решать, какое программное обеспечение им использовать. Вместе с тем, для целей информатизации органов власти и государственных корпораций эта инициатива может быть, безусловно, востребованной», — подчеркнул Мылицын.

Предустановку отечественного софта предлагают принять как поправку к закону «О защите прав потребителей». Документ инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым.

Отметим, что КФУ намерен использовать отечественное ПО для обучения студентов.

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