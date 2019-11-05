Во время переписи населения-2020 в Татарстане для опроса жителей используют планшеты

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Во время проведения Всероссийской переписи населения в Татарстане в 2020 году для опроса жителей будут использовать планшеты. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

По словам спикера, опрос населения переписчиками начнется 4 октября 2020 года. «Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами, действующими на отечественной операционной системе, с электронными переписными листами. Бумажные формы переписных листов могут применяться только как резервный, исключительный способ сбора информации», – сказала Гатауллина.

Она отметила, что в Татарстане будут работать стационарные участки, где жители, при желании, смогут пройти перепись.

«После окончания сбора сведений о населении, с 28 по 31 октября, будет проводиться контрольный обход 10% помещений. Этот этап позволяет исключить недоучет или двойной учет населения, – уточнила руководитель Татарстанстата. – Перепись – это моментальный снимок населения, его численности, размещения по территории, социально-экономических, демографических и этнолингвистических характеристик».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что население сможет заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в интернете.

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