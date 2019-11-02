Татарстанцев пригласили поделиться своими историями о Казанке и изменить будущее реки

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана пройдет обсуждение развития Казанки, на котором горожане смогут рассказать о своих желаниях и видении будущего реки. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал партнер студии Orchestra, формирующей стратегию развития реки, Эдуард Моро.

«Прийти на обсуждение могут все желающие — мы будем рады комментариям и пожеланиям. Жители могут рассказать о значимых для них местах на Казанке, чтобы мы уделили им особое внимание, или поделиться своими историями, которые впоследствии найдут свое отражение в концепции развития прибрежной зоны», — отметил он.

Дискуссия пройдет в ЦСК «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7) 8 ноября в 18.00, помимо горожан в ней примут участие эксперты: член регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер, историк Айрат Файзрахманов, писатель, краевед Алексей Клочков и другие. Всего для обсуждения будущего реки планируют устроить четыре встречи.



Напомним, что жители столицы Татарстана уже выдвинули уже более 150 предложений по развитию Казанки. А ранее своим видением развития реки поделилась Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.