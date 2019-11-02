Татарстанцев пригласили поделиться своими историями о Казанке и изменить будущее реки

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана пройдет обсуждение развития Казанки, на котором горожане смогут рассказать о своих желаниях и видении будущего реки. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал партнер студии Orchestra, формирующей стратегию развития реки, Эдуард Моро.
«Прийти на обсуждение могут все желающие — мы будем рады комментариям и пожеланиям. Жители могут рассказать о значимых для них местах на Казанке, чтобы мы уделили им особое внимание, или поделиться своими историями, которые впоследствии найдут свое отражение в концепции развития прибрежной зоны», — отметил он.
Дискуссия пройдет в ЦСК «Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7) 8 ноября в 18.00, помимо горожан в ней примут участие эксперты: член регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер, историк Айрат Файзрахманов, писатель, краевед Алексей Клочков и другие. Всего для обсуждения будущего реки планируют устроить четыре встречи.
Напомним, что жители столицы Татарстана уже выдвинули уже более 150 предложений по развитию Казанки. А ранее своим видением развития реки поделилась Наталия Фишман-Бекмамбетова.
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Друзья! Приглашаем принять участие в первом событии из серии «Диалоги о реке» в рамках проекта Стратегии Развития Казанки, которое состоится 8 ноября 2019 года в ЦСК «СМЕНА» (Бурхана Шахиди, 7). Команда студии Orchestra представит собравшимся дорожную карту Стратегии развития Казанки от Голубых озер до Волги, а приглашенные эксперты обсудят идентичность реки: поговорят о ее значении в татарской культуре и городской истории, расскажут о том, что можно считать местами силы на берегах Казанки, проанализируют их потенциал. Почему важно обратить внимание на Казанку именно сейчас и почему разработка Стратегии невозможна без участия горожан? Команда Orchestra, эксперты и гости обсудят эти вопросы в формате открытого диалога. ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ Спикеры: ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ — Эдуард Моро, партнер студии Orchestra. Презентация дорожной карты Стратегии и программы мобилизации @edouard_moreau — Дмитрий Шиллер, председатель регионального отделения Русского географического Общества в Республике Татарстан. Казанка в истории: что может быть на дне Казанки? @rgo.tatarstan ⠀ ⠀ ⠀ ⠀— Айрат Файзрахманов, историк. Идентичность местности: Казань - город на Казанке или на Волге? — Илья Евлампиев, краевед-любитель. Активные виды спорта на прибрежных территориях и реке @i_eljah ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀— Марк Шишкин, краевед, историк. Места силы и точки притяжения на Казанке @mcshishkin ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀— Алексей Клочков, писатель, краевед. Казанка до создания Куйбышевского водохранилища — истории и рассказы жителей @kazan_iz_okon_tramvaya ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀— Азат Ахунов, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ. Мифология и гений места Казанки, река в татарских мифах и легендах Модератор: Екатерина Гольдберг, партнёр студии Orchestra @goldberg.katya ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Присоединяйтесь! #айдаказанка ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⚫️Вход свободный