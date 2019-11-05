(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Перед судом предстанет нижегородец, который напал на беременную в казанском хостеле, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие считает, что 25 июля 35-летний мужчина ночевал в хостеле на Вишневского. Ночью нижегородец напился, схватил нож и проник в один из номеров, где начал угрожать 30-летней беременной женщине и попытался ее изнасиловать. Нападавшего остановил отчим женщины.

Дело о незаконном проникновении и покушении на изнасилование передано на рассмотрение в суд Казани.

Нападавший признался лишь в том, что проник в чужую комнату.

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