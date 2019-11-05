Глава Татарстанстата рассказала о нововведениях в переписных листах 2020 года

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В переписных листах 2020 года появился ряд нововведений. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

По словам спикера, к заполнению населению будут предложены три формы бланков. «Форма Л для постоянно проживающих, форма П – о жилищных условиях, форма В – для тех, кто временно находится на территории России, но постоянно проживает за ее пределами», – рассказала она.

Гатауллина отметила, что переписные листы на бумажном носителе и электронные переписные листы содержат одинаковый набор вопросов и вариантов ответов. В частности, переписной лист формы Л включает 23 вопроса, формы В – семь вопросов и формы П – восемь вопросов.

«Такие традиционные вопросы, как пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность из переписи в перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать современные информационные потребности, и в бланке формы Л переписи 2020 года появился ряд нововведений», – подчеркнула руководитель Татарстанстата.

Она добавила, что для получения объемной картины занятости населения и совершенствования социально-демографической политики в вопросе об источнике средств к существованию добавлены подсказки: «предпринимательский доход», «самозанятость», «производство товаров для собственного пользования».

Обновился блок вопросов о занятости и безработице, продолжила спикер. Так, для изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «где находилась ваша основная работа?» стал более подробным.

Кроме того, во время переписи населения 2020 года переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни.

«Переписчик будет иметь удостоверение, специальную экипировку – портфель и шарф. Удостоверение действительно при представлении паспорта. Кандидатуры лиц, допускаемых к сбору сведений от населения, будут проверены органами внутренних дел на отсутствие судимости», – заключила Гатауллина.

Всероссийская перепись населения пройдет по всей России в октябре 2020 года. Последняя перепись населения в нашей стране проводилась в 2010 году.

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