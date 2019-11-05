В Нацбиблиотеке открылась выставка по искусству красивого письма

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В отделе выставок и культурных программ Национальной библиотеки РТ открылась экспозиция «Искусство красивого письма», которая будет работать в течение всего ноября. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



Каллиграфия является одной из отраслей изобразительного искусства. Современные люди печатают тексты на компьютере и практически утратили навыки изящного письма чернилами от руки, которыми владели предыдущие поколения.



Экспозиция посвящена истории, особенностям первых шрифтов и видам каллиграфии. Посетители смогут ознакомиться с книгами и статьями из журналов, отражающих тесную связь каллиграфии с развитием письменности, шрифтов.



Сейчас каллиграфия используется для пригласительных открыток и свадебных поздравлений, а также встречается в граффити, шрифтах и рукописных логотипах, в религиозном искусстве, графическом дизайне и исторических документах.



Современная каллиграфия ведет многовековые традиции. Наибольшую связь с искусством она сохранила на Востоке, в Японии, Корее и Китае. Здесь каллиграфия тесно переплетается с природой, фольклором и религией. В исламских странах каллиграфия – практически единственное средство выразительности.

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