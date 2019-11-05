В Челнах задержаны пять подростков, которые избивали сверстников и вымогали деньги

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Челнах задержаны пять подростков, которые избивали сверстников и вымогали у них деньги, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

На прошлой неделе в пятницу группа подростков требовала у 13-летнего школьника две тысячи рублей, угрожая жертве избиением. Как выяснилось, те же ребята ранее вымогали деньги у 16-летнего парня. Юношу избили, а происходящее сняли на телефоны.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Следователи установили пятерых участников вымогательств – подростков в возрасте от 13 до 15 лет.

Все они сейчас находятся в Центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

По данному факту ведется расследование.

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