В Казани большой «Бал болотных огней» увенчал конвент ролевых игр «Зиланткон»

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани в ДК Ленина, где с 1 ноября проходил 29-й конвент ролевых игр «Зиланткон», отгремел большой «Бал болотных огней». Участники одного из завершающих конвент и самых ярких его событий кружились в танцах четыре часа подряд. Задорные польки и сложные контрдансы сменяли вальяжные вальсы и танцы Средневековья, стилизованные под исторические мелодии — треки из кинофильмов. Мистическая тематика «Бала болотных огней» позволила включить в плейлист костюмированного танцевального маскарада несколько музыкальных композиций из фильма о Дракуле.

Партнерами друг друга в парах становились как исторические персонажи и образы, так и герои из известных фэнтези-экранизаций и книг, а также вымышленные существа. Всего конвент в этом году собрал не менее тысячи участников, причём не только из разных уголков России, но и из Израиля, стран СНГ и Ирана.

Одно из финишных мероприятий «Зиланткона», которое предшествовало большому балу — конкурс костюмов. 35 участников боролись за звание обладателя самого лучшего детского, исторически стилизованного и косплей-образа. Отдельно оценивалась номинация нарядов-фантазий на свободную тему. Одно из призовых мест досталось щедро украшенному и детально проработанному костюму царевны-лягушки, в котором дефилировала гостья из Нижнего Новгорода.

Как рассказала царевна Алена Коновова корреспонденту ИА «Татар-информ», костюм был подготовлен в этом году для одного из столичных фестивалей косплея наряду с 31 другим образом персонажей «Союзмультфильма», которые были воплощены совместно с друзьями-единомышленниками. Затем девушка «обкатала» его в разных вариациях ещё на нескольких подобных мероприятиях именно как наряд игрового персонажа. В Казань, на «Зиланткон», образ она привезла с окончательными доработками именно для конкурсного дефиле.

Сразу два призовых места в разных номинациях заняли костюмы участницы из Подмосковья Анастасии Базаровой. Она приехала на «Зиланткон» после долгого перерыва — больше, чем в 10 лет — и заняла с костюмом суфражистки (женщины, боровшиеся за свои свободы в начале ХХ века) второе место за исторический образ и третье место за фантазию на вольную тему с костюмом Минервы Макгонагалл (замдиректора школы волшебства из «Гарри Поттера»).

«Юмор заключается в том, что я ровно так в общем-то на работу хожу. Я учительница танцев в общеобразовательной школе», — призналась Анастасия Базарова.

На конвенте, кроме того, прошли турниры, в том числе впервые ставший официальным соревнованием в статусе открытого кубка РТ традиционный для «Зиланткона» турнир по артистическому фехтованию. Он стал квалификационным турниром Федерации арт-фехтования России. 26 номеров жюри оценивало в категориях соло, упражнения группой (синхронность), упражнения группой в свободном стиле, дуэт от XVI века и дуэт в свободном стиле.

Главным судьей соревнований стал заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный тренер РФ и первый вице-президент Федерации артистического фехтования РФ Алек Мовшович, в свои 78 блестяще владеющий рапирой и впервые в этом году побывавший на «Зилантконе».

Мероприятия и секции 29-го конвента ролевых игр официально завершились вручением наград и грамот по разным направлениям 4 ноября.

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