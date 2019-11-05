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Татар-информ

5 ноября 2019, 15:24

Общество

Татарстанцы могут отдать голос за Казань в качестве столицы «Тотального диктанта-2020»

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Общество

Татарстанцы могут отдать голос за Казань в качестве столицы «Тотального диктанта-2020»

Проголосовать за столицу Татарстана можно один раз в сутки на официальном сайте акции.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Казань участвует в голосовании на звание столицы всемирной акции «Тотальный диктант» 2020 года. Отдать свой голос за столицу Татарстана можно на официальном сайте мероприятия.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции, голосовать после этого можно будет один раз в сутки до 10 часов 11 ноября. По результатам голосования в финал конкурса пройдут пять городов, а победителя объявят 1 февраля следующего года.

Помимо Казани на звание столицы «Тотального диктанта» претендуют Вологда, Ижевск, Ростов-на-Дону, Тамбов, Нукус, Екатеринбург, Краснодар, Санкт-Петербург и Челябинск.

Цель акции — привлечь внимание к вопросам грамотности и развития культуры грамотного письма. Каждый человек может проверить свои знания по русскому языку и разобрать допущенные ошибки.

В 2020 году автором уникального текста диктанта станет лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, который зачитает его в столице акции.

В этом году в «Тотальном диктанте» в Татарстане приняли участие более 6 тыс. человек. Число участников растет каждый год.

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