Татарстан вошел в топ-30 регионов России с самым доступным дизельным топливом

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Республика Татарстан вошла в топ-30 регионов России с самым доступным дизельным топливом для населения. Соответствующий рейтинг составлен РИА Новости.

На среднемесячную зарплату татарстанцы могут купить 712 литров дизельного топлива, а цена за литр «дизеля» в середине октября в республике составила 44,45 рубля. В итоге Татарстан обогнал ставшую 31-й Бурятию, но пропустил вперед оказавшуюся на 29-м месте Хакасию.

Лидером же по доступности дизельного топлива среди субъектов РФ стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Чуть-чуть отстали от него Москва и Чукотский автономный округ.

Наименее доступным дизельное топливо оказалось для жителей республик Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также Ивановской области.

«Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат», – отметили в подготовившем рейтинг агентстве.

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