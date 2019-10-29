Глава Татарстанстата объяснила рост цен на гречку

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Рост цен на гречневую крупу в Татарстане связан с уменьшением площадей посевов гречихи. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина.

«[Цены на гречку] несколько растут. Наверное, это связано с уменьшением площадей засева гречки. У нас достаточно запаса гречки, я не думаю, что мы критично вырастем по этой позиции», – сказала Гатауллина.

Согласно еженедельному мониторингу цен на основные продукты питания, опубликованному на сайте Татарстанстата, с 21 по 28 октября цена на гречку выросла на 2,1 рубля (с 38,04 до 40,22 рубля).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поставщики гречневой крупы с сентября этого года информируют розничные сети о повышении цен. При этом в Татарстанское УФАС России жалоб, связанных с ростом цен на гречку, пока не поступало.

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