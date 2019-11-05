В Казани выступят лучшие танцоры коллектива «Уральский перепляс представляет»

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). 6 ноября на сцене казанского концертного зала «Академия» (Деревня Универсиады) состоится концерт народного танца «Уральский перепляс представляет», сообщают организаторы.



Концерт проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках реализации национального проекта «Культура».



«Уральский перепляс представляет...» – это культурный проект челябинского Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. Он вошел в сотню лучших некоммерческих проектов 2019 года.



Выделенный федеральный грант пойдет на организацию и проведение межрегиональных совместных концертов любительских танцевальных коллективов Сибири, Южного Урала, а также Республик Башкортостан и Татарстан.



Хэдлайнером вечера станет хореографический ансамбль «Ералаш» из Челябинска. Этот ансамбль на сегодняшний день насчитывает около 400 участников в возрасте от пяти до 18 лет. Под руководством Елены Фарладанской 15 педагогов обучают юных звезд классическому, народному, современному мужскому и женскому танцу, трюковой акробатике.



Также в этот день на сцену выйдет ансамбль – символ народного танца Тюменской области. Вот уже на протяжении более десяти лет «Юность Сибири» самобытно и эстетично показывает зрителю красоту народного танца.



На казанской сцене к гостям с Южного Урала и из Сибири присоединятся хореографические коллективы Казанского государственного института культуры. Идея организаторов концерта – объединить на одной сцене хозяев и гостей города.

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