(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Казани после тяжелой болезни скончалась журналист Татьяна Мамаева. Информацию о случившемся ИА «Татар-информ» подтвердил главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев.

Он рассказал, что Татьяна ушла из жизни на 67-году, болезнь одолела ее буквально за два месяца.

«О дате прощания пока неизвестно, в течение пары дней мы отдельно опубликуем эту информацию, а также поделимся с желающими», — уточнил Сергей Кощеев.

Татьяна Мамаева родилась в Казани, окончила филфак Казанского государственного университета, искусствоведческий факультет ГИТИСа, а также Суриковский художественный институт.

Она работала в ведущих изданиях, писала для российских и зарубежных СМИ, а также снимала фильмы, записывала радиопередачи о культуре, искусстве и классической музыке.

Издание сообщает, что с момента основания «Реального времени» Татьяна Мамаева являлась ведущим сотрудником.

Редакция выражает соболезнования и поддержку всем близким Татьяны.

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