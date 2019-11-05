Татарстанцы смогут представить работы на конкурс «Наказу героев верны!»

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Жители Татарстана смогут стать участниками интернет-конкурса «Наказу героев верны!».

На конкурс принимаются видеоматериалы, фотографии и сочинения на патриотическую тематику, отмечают его организаторы.

Организует мероприятие Фонд поддержки Героев Советского Союза – участников Великой Отечественной войны «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ и Союза городов воинской славы и городов-героев.

Принять участие в конкурсе могут лица старше десяти лет. Заявки принимаются до 15 марта будущего, 2020 года по электронной почте: nakaz-concurs@fond-zvezda.ru. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте организатора события – www.fond-zvezda.ru.

Победителей конкурса «Наказу героев верны!» наградят 4 мая 2020 года в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в рамках одноименного всероссийского патриотического форума, который пройдет в Москве.

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