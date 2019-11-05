(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Следком расследует смерть мужчины, чье искусанное собаками тело нашли в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Два дня назад неподалеку от перекрестка улиц Тэцевская и Копылова прохожие заметили труп 40-летнего мужчины. На теле были видны следы зубов животных.

По предварительной версии, мужчина погиб от переохлаждения, после чего его обнаружили бродячие собаки. Следователи также выяснили, что погибший злоупотреблял алкоголем.

По факту случившегося проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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