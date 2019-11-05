В Татарстане пенсионерка отнесла в храм 600 тыс. рублей, которые банк выдал по ошибке

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане пенсионерка отнесла в храм 600 тысяч рублей, которые кассир банка выдала ей по ошибке. Подробности истории рассказал ИА «Татар-информ» адвокат кассира Ильнар Сафин.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в сентябре в банк обратилась 81-летняя жительница Набережных Челнов. Пенсионерка пришла получать часть наследства (деньги со вклада), доставшуюся ей после смерти сына. Но вместо положенных 100 тысяч рублей (четверти от половины всей суммы вклада) кассир выдала женщине более 600 тысяч рублей.

Когда кассир поняла, что произошла ошибка, попыталась связаться с неожиданно разбогатевшей пенсионеркой.

«Моя заявительница пыталась связаться с женщиной и объяснить, что произошла ошибка, и что теперь всю сумму ей придется выплачивать самой. На первый звонок обладательница наследства сказала, что ей нужно посоветоваться с сыном. Остальное общение было уже с мужчиной (другим сыном пенсионерки), который заявил, что все деньги мать отнесла в качестве пожертвований в храм, и настоятельно просил больше их не беспокоить», – рассказал агентству Ильнар Сафин.

По словам адвоката, после этого они написали в полицию заявление о краже, но в правоохранительных органах в возбуждении уголовного дела отказали, объяснив, что проблема находится в плоскости гражданско-правовых отношений. Но Ильнар Сафин не теряет надежды и подал заявление в прокуратуру, которое сейчас находится на стадии рассмотрения.

«Нужно понимать, что по правилам банка ответственность за ошибку сейчас несет кассир как материально ответственное лицо. Женщине приходится отдавать почти половину зарплаты, чтобы частями гасить долг в полмиллиона рублей», – поделился с ИА «Татар-информ» Ильнар Сафин.

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