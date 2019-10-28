МЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать осторожность во время сильного ветра

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий.

Сегодня после шести часов вечера и в течение последующих суток в республике возможен сильный юго-западный ветер порывами до 20 метров в секунду.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что в момент ухудшения погоды, если вы находитесь на улице, постарайтесь не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Также необходимо держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

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