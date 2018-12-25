Айрат Хайруллин заметил, что граждане обычно ждут от депутатов решения бытовых проблем

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). По итогам региональной недели, прошедшей с 28 октября по 3 ноября, депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Хайруллин рассмотрел 18 обращений граждан. Приемы прошли в трех районах Нижнекамского избирательного округа и в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

В Чистополе на прием пришли пять человек, трое из которых – с жалобами на отсутствие отвода грунтовых вод на улице Плеханова.

«Мы в основном пенсионеры и инвалиды. Лет 20 уже мучаемся. На улице не уходит вода, она стоит в огороде, в подполе, в колодце, в бане на уровне земли. Выгребные ямы также заполняет вода», – сетовали местные жители. При этом присутствовавшие на приеме представители администрации Чистопольского района услышали об этой проблеме впервые.

Ситуация будет какое-то время изучаться, есть предположение, что проблемы начались после строительства школы. Возможно, именно тогда были нарушены коммуникации. После установления причины будут приниматься соответствующие меры.

Остальные чистопольцы пришли за помощью в трудоустройстве и восстановлении документов, подтверждающих трудоустройство.

В Спасском районе со своими проблемами к депутату обратились шесть человек. Вопросы касались ремонта дороги, бесплатного питания детей в школе, здравоохранения. Так, житель города Болгара не может оформить право на наследство. Его отец после приобретения в 2001 году производственной базы пользовался ей без оформления права собственности. Несмотря на то, что он много лет пользовался имуществом, при обращении в суд ему дважды было отказано в признании права на собственность. Вопрос был взят в работу, мужчине даны разъяснения, что прежде необходимо выяснить, на чьем балансе и на чьей земле находятся данные сооружения.

Посетительнице, которую волнует отсутствие дороги на кладбище в Пичкассе, пояснили, что по этой проблеме ранее был направлен депутатский запрос. Ответ был получен от директора Главтатдорстроя: ремонт дороги планируют включить в программу на 2020-2021 годы.

Жители Алексеевского района пришли с вопросами обустройства дороги, подведения коммуникаций на новой улице поселка Алексеевское, земельных паев и с просьбами о материальной помощи. Всего на приеме побывали шесть человек, всем были даны разъяснения и ответы.

Кроме того, парламентарий пообещал поддержку Центру парусного спорта. Организатор яхт-спорта в Татарстане Олег Тюрин, не найдя понимания в других структурах, попросил содействия Айрата Хайруллина. Суть вопроса состоит в вызывающих сомнения действиях одного из руководителей. Отметив значимость этого вида спорта в Татарстане, депутат заверил, что с его стороны будет оказана помощь, и дал задание юристу разобраться в этом вопросе.

«Практически все вопросы, с которыми идет население, решаются в определенной иерархии: депутаты муниципальной власти, республиканского уровня и депутаты высшего законодательного органа нашей страны – Госдумы. Все бытовые вопросы должны решаться на уровне муниципалитетов. Но на основании того анализа, который мы ежегодно проводим, получается, что большинство людей идет со своими личными проблемами. Вопросы, которые касаются принятия законов или поправок в действующие законы, задают редко. Чаще среди проблем, которые волнуют граждан, бывают вопросы инфраструктуры и благоустройства городских и сельских территорий, ЖКХ, трудности в получении медикаментов людьми с инвалидностью. Какими бы сложными ни были вопросы, по всем ведется серьезная, порой длительная работа», – заверил Айрат Хайруллин.

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