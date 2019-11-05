Пожар в высотке в Казани вспыхнул в зоне отдыха, устроенной жильцами в коридоре

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Пожар в высотке в центре Казани вспыхнул в зоне отдыха, устроенной жильцами в коридоре. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Происходило горение на лестничной площадке здания. Горение произошло из-за того, что на данном участке здания были размещены мебель, другие различные горючие предметы – фактически была организована зона отдыха, что является нарушением правил пожарной безопасности», – рассказал агентству заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ (по ГПС) Константин Чанышев.

На данный момент на 4-м этаже здания, где был очаг возгорания, сохраняется высокая температура. После повторного обследования помещений дома будет дано разрешение жильцам вернуться обратно в квартиры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в девятиэтажке на Назарбаева вспыхнул пожар. Из огня спасли 28 человек, в том числе 13 детей. Три ребенка и трое взрослых были доставлены в больницы с подозрением на отравление продуктами горения.



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