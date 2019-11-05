КИУ – в тройке лидеров по итогам приемной кампании на внебюджетные места

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Высшая школа экономики и компания «Яндекс» при участии Минобрнауки России и Рособрнадзора провели мониторинг качества приема в вузы России. Итоги исследования были представлены ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым в пресс-центре ТАСС.

В тройку лидеров среди вузов Татарстана по результатам среднего балла ЕГЭ у зачисленных на платные места в 2019 году вошли Казанский государственный медицинский университет, Казанский федеральный университет и Казанский инновационный университет.

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, на основании полученных сведений ведомством будут сделаны выводы.

Ректор НИУ ВШЭ в свою очередь подчеркнул: «Важный результат, который показывает мониторинг, – система высшего образования в России стала здоровой. Нет “хвоста“, который обусловлен формой собственности и желанием собрать деньги».

Мониторинг качества приема в вузы РФ проводится с 2009 года и является важным показателем качества знаний зачисленных на первый курс абитуриентов и репутации университетов.

С результатами исследования можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ – https://ege.hse.ru/rating/2019/81050684/all/?rlist=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&ptype=0&vuz-abiturients-paid-order=ge&vuz-abiturients-paid-val=0.

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