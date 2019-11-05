В районах Татарстана прошли конкурсы по постановке сельхозтехники на зимнее хранение

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В муниципальных районах Татарстана прошли конкурсы среди предприятий АПК по постановке сельхозмашин на зимнее хранение и подготовке машинно-тракторного парка к их ремонту.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в состав конкурсных комиссий вошли руководители и специалисты профильного министерства, аграрных ведомств и крупных компаний АПК, руководители и преподаватели Казанского государственного аграрного университета.

Так, к примеру, комиссия с участием заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова оценила состояние постановки техники на зимнее хранение в Мамадышском районе. Здесь по результатам конкурса лучшим признано ООО «АПК «Продпрограмма"», отметили в пресс-службе министерства.

Комиссия, которую возглавлял замминистра Ильдус Габдрахманов, назвала победителя в Аксубаевском районе – им стало ООО «Аксу Агро».

В Высокогорском районе комиссия, руководителем которой был замминистра Марсель Махмутов, присудила первое место сельхозкооперативу «Красная Заря».

Комиссия во главе с замминистра Тальгатом Тагирзяновым определила по результатам конкурса лучшее хозяйство в Лениногорском районе – это ООО «Ленина».

Комиссионная оценка работ по постановке техники на зимнее хранение прошла по решению министерства во всех муниципальных районах Татарстана, уточнил начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ришат Булатов.

«Главная цель конкурса – обеспечение качественной постановки на зимнее хранение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и других сельхозмашин, а также оценка готовности машинно-тракторных парков и мастерских к ремонту техники в осенне-зимний период, организация подготовки к полевым работам следующего года на должном уровне», – объяснил собеседник агентства.

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