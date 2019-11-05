В двух районах Казани временно отключат электричество

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 6 ноября, в некоторых домах Вахитовского и Приволжского районов Казани на время отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 8 до 17 часов не будет электроэнергии в Вахитовском районе города – в домах №№ 12 и 18 по улице Парижской Коммуны.

В Приволжском же районе отключение света продлится на час дольше. С 8 до 18 часов без электричества останутся частные дома, расположенные по улицам: 2-я Отарская, 3-я Отарская, Гагарина, Центральная и Центрально-Отарская.

Как и ранее, отключения будут связаны «с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», объяснили в пресс-службе Сетевой компании.

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