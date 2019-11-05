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Татар-информ

5 ноября 2019, 20:20

Общество

Часть домов в Советском районе Казани на время останется без воды

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Общество

Часть домов в Советском районе Казани на время останется без воды

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 до 23 часов 7 ноября.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани в четверг, 7 ноября, отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение окажется отключено с 9 часов утра и будет возобновлено только с 23 часов. Причиной прекращения подачи воды станут работы на водопроводных сетях.

На время без воды останутся дома №№ 1, 1а, 1/1, 2, 2 к. 1, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6 и 8 по улице Космонавтов, а также дом № 2 по улице Академика Губкина.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – информирует мэрия Казани. 

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